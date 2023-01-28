Sinan Ateş cinayetinde avukat tutuklandı

EskiÜlkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18 oldu. Soruşturma kapsamında tetikçinin cinayet sonrası götürüldüğü ilk adresin tespitinin ardından Tolgahan D. ve Emre Y. gözaltına alınmıştı. Son olarak gözaltına alınan avukat Serdar Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısına ifade verdi. Avukat Serdar Ö., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.