Şentop: Bin yıldır bu coğrafyada var olduk, kahramanca yaşadık

"MİSAK-I MİLLİ'DE KABUL EDİLEN PRENSİPLERDEN YOLA ÇIKMAMIZIN IŞIK TUTACAĞI KANAATİNDEYİM"

Prof. Dr. Şentop, "Bugün yakın coğrafyamızda olup bitenler göstermektedir ki, Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar esasen mevcut etnik, dini, tarihi yapıya uygun sınırlardır ancak bu tam olarak gerçekleşmediği için bir takım sorunlar bölgemizi ve uluslararası barışı tehdit etmektedir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunları Misak-ı Milli temelinde yeniden ele almamızın, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik usullerle Misak-ı Milli'de kabul edilen prensiplerden yola çıkmamızın, adil ve kalıcı, sürdürülebilir bir barışa giden yolda bize ışık tutacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI BİR İDDİADAN DAHA FAZLASI, GERÇEKTİR

Prof. Dr. Şentop, "Devlet olarak takip ettiğimiz siyaseti, bazıları yeni Osmanlıcılık diye nitelendiriyor. Evet, Osmanlı'yı seviyoruz ve gururla anıyoruz. Tarihte kurduğumuz en kudretli devletimizdi. Şerefle anlatacağımız bir geçmişten geliyoruz ama hayalci değiliz, hayal kurmuyoruz. Kuruluşunun 100'üncü yılını görkemli bir şekilde kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü, en güvenli, en huzurlu ve en müreffeh devleti haline getirmek için çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Tarihimizin şanlı dönemlerinden aldığımız ilham ile geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ülkemizi, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda, bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmakta kararlıyız. Cumhuriyetin 100'üncü yılı geçen bin yılın ve gelecek bin yılın kavuşma noktasıdır. Bu sebeple Türkiye Yüzyılı, bir iddiadan daha fazlası, bir gerçektir. Bir gelecektir" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ HINCINI ALAMAMIŞ KİMİ DEVLETLER EMPERYALİST HESAPLARINDAN VAZGEÇMEDİLER "

Prof. Dr. Şentop, "Bu coğrafyadaki varlığımızı, gerçekleştirdiğimiz başarıları hazmedemeyen yüzlerce yıldır Haçlı Seferleri'yle yüzyıl öncesinin savaş ve işgalleri ile tarihi hıncını alamamış kimi devletler, emperyalist hesaplarından vazgeçmediler. Biliyoruz. Fırsat buldukları takdirde, acımasızca, vahşice saldırmaktan geri durmayacaklardır, biliyoruz. İsveç'te Danimarka'da İslam'ın mukaddes kitabına alçakça saldırıyı Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptırmalarındaki husumeti görüyoruz, biliyoruz. Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyada var olduk, kahramanca yaşadık. Yüzyıl önce en güçsüz anlarımızda en vahşi saldırıları püskürttük. Hakkımızda yapılan hesapları, planları yırtıp attık. Biz milletimizin birliği, beraberliği, bu toprakları vatan kılan şuuru, tam bağımsızlık idealine bağlılığı ve bizi bir arada tutan, birleştiren, bir yapan değerle, mevcudiyetimizi ve istiklalimizi ebediyete kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.