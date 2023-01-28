Zoru görünce ‘Aday olamaz’a çevirdi

Son Altılı Masa toplantısından ittifakın adayı açıklaması beklenirken, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde aday olması mümkün değildir" açıklaması çıktı.Masanın büyük ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu bildiriye imza atsa da daha önce "Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin" demişti.Kılıçdaroğlu 5 Şubat 2022'de bir canlı yayında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. kez aday olamaz diyenler var. Hayır, 3. kez değil sistem değişti yeni dönem diyenler var. Siz bu konuda bir tartışma başlatacak mısınız?" sorusuna net bir yanıt vermişti.Kılıçdaroğlu, "Yok, hayır. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Ne olacak? Millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Gelsin aday olsun. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Sandık gelmeli demokratik ölçüler içinde. Biz bu sandıkta gidip oylarımızı kullanmalıyız" demişti. Şimdi ise bu sözlerinin tam aksi yönünde bir cevap veriyor.