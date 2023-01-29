6’lı Masa’yı CHP’nin internet sitesi de yalanlıyor

Son toplantısında da cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim açıklayamayan 6'lı Masa, kamuoyuyla paylaştığı yazılı bildiride ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olamayacağını" öne sürmüştü. Ancak söz konusu bildiride imzası bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 5 Şubat 2022'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ın önünde bir engel olmadığını belirterek "Aday olmaz istiyorsa, buyursun gelsin" dediğini ortaya çıkmıştı. Bu nedenle "zoru görünce farklı açıklama yaptığı" vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı Masa'yı yalanlayan benzer bir açıklaması CHP'nin resmi internet sitesinde yer alıyor. "Kılıçdaroğlu İzmir'de gençlerle buluştu" başlığıyla paylaşılan habere göre, CHP lideri konuya ilişkin bir soru üzerine 18 Haziran 2022'de de şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan da aday olacak. Büyük olasılıkla erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım. Son uygulamalara göre kendisi aday olabiliyor."