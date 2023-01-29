AK Parti’de kadının adı var

Başkan Erdoğan'ın katıldığı her teşkilat toplantısında ayrı bir öneme sahip olduklarını vurguladığı kadınlar, muhalefetin erkek egemen siyasetine karşın AK Parti'de hep ön planda tutuldu. Gerek kız çocuklarının eğitimi, gerekse kadınların iş ve siyaset hayatında rol almasında öncü olan AK Parti birçok proje hayata geçirdi. Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Hilal Üstün, ilkokuldan sonra okuyamadı. AK Parti'nin 'Altın Bilezik' projesinden aldığı şevkle 30 yaşında okul sıralarına dönen Üstün ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Sosyoloji mezunu olan Üstün şu anda 45 yaşında ve AK Parti Ankara Akyurt Kadın Kolları Teşkilatı'nda yöneticilik yapıyor.