Bakan Akar: Barışa katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz





"BARIŞÇIL YOLLARLA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ İSTİYORUZ"



Savaştan yana olunmadığını dile getiren Akar, "Biz hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz 'barış' diyoruz. Biz 'diyalog' diyoruz. Biz 'görüşelim' diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Biz 'Görüşelim, konuşalım' derken bu bir zafiyet değil. 'Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız' demek de hiçbir şekilde tehdit değil. Bunu diyorum çarpıtmayın. Maalesef bunu çarpıtıyorlar. Buna her zaman karşı çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ BAŞVURUSU



Türkiye'nin yerli üretim konusunda önemli aşama katettiğini belirten Bakan Akar, "Helikopterlerimizi, her çeşit mühimmatımızı kendi kendimize yapacak hale geldik. Şu anda savunma sanayimiz çok şükür yerlilikle yüzde 80'leri aşmak üzere. Dolayısıyla bu Silahlı Kuvvetler'imiz, ordumuz ve Türkiye için çok önemli. Bizden yardım bekleyen dost ve kardeşlerimiz için de büyük bir güvence, teminat ve rahatlama. Parasını verdiklerimizi dahi alamadık. 'Dostumuz' dediğimiz ülkelerde şu anda bunların içine dahil. Madrid'de, haziran ayında bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız; İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, savunma bakanları, dışişleri bakanları toplanıldı ve NATO Genel Sekreteri'nin huzurunda bir kağıt imzalandı. 'Teröristleri Finlandiya ve İsveç'ten çıkaracağız' dediler. Şu anda bunlar bizden, Meclis'imizden, NATO'ya katılmakla ilgili onay bekliyorlar. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. 'Attığınız imzanın gereğini yerine getirin' diyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar; Türkiye gerçekten son derece kişilikli, son derece kimlikli bir politika uygulamaktadır. Gerçekten tarihimize, şanımıza, şöhretimize yakışır bir politika uygulamaktır fakat bunu bir şekilde karartmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmemek lazım" diye konuştu.