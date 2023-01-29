Bize uçak gönderen Türk hükümetine minnettarız

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaralanan Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen 18 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Filistinli kardeşler, önceki gün Başkan Erdoğan'a Külliye'de teşekkür ziyaretinde bulundu. Anne Manal Salman, "Türkiye bize tıbbi cihazlarla donatılmış bir uçak gönderdi, Türk kardeşlerimizden, hükümetinizden, Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. Rahaf, Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de fırlatılan İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmış, hastanede çekilen bir videoyla Erdoğan'dan yardım istemişti.