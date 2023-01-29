Başkan Erdoğan dün akşam AK Parti Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı. "Şu kızımıza bak kızımıza, nereden bulmuş bunu, 'Paradan 6 sıfır attık, masadan da atacağız' demiş. Maşallah, bu ne zekâ?" diyen Erdoğan, şunları söyledi:(6'lı Masa) Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar, fakat bizim karşımıza çıkarak, bizimle er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Bir ara 'Seçim tarihi netleşsin adayımız hazır' dediler, daha sonra 'Aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz' bahanesine sarıldılar. Şimdi de Anayasa'dan, seçim yasasından bihaber çıkışlarıyla 'Madem bizim adayımız yok Cumhur İttifakı'nın da olmasın' demeye getiriyorlar.Milletin karşısına bir isimle çıkmak yerine geçmişte söylediklerini inkâr pahasına bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki 367 vari hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine, 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa, ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi de bizden beklemesinler. Şaka bir yana, maalesef karşımızdaki hazin manzara budur.Kendi ülkelerindeki seçimlerle bile doğru düzgün ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları, Türkiye'deki seçim sürecini günbegün takip ediyor. Hatta takip etmenin de ötesine geçerek, attıkları alçakça manşetler, yayınladıkları sinsi makalelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar.Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor, 14 Mayıs'ta bu emperyalist tetikçilerine yeter demek için sabırsızlanıyor. Sandığa gittiğimizde, sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, aynı zamanda icazeti yurtdışında arayan mandacılara da 'Yeter söz milletindir' diyeceğiz. Ülkemizi arka bahçeleri olarak görenlerle birlikte ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete cevabımızı da 'Yeter söz milletindir' diyerek vereceğiz.