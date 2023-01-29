MSB, "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde görev yapan uçakların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Romanya'da gerçekleştirilen ve ABD, Fransa, İspanya, İtalya ile Romanya'nın çeşitli tipte uçak ve hava savunma sistemleriyle katıldığı "NATO Entegre Hava Füze Savunması" faaliyetinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da muharip jetler ve tanker uçağı ile görev yaptı." ifadelerine yer verildi.