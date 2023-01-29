Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Sohbetleri’nin konuğu oldu

YAŞ ORTALAMASI 27 OLAN GENÇ BİR EKİP YAPIYOR

"Bütün bu çalışmaları yaş ortalaması 27 olan bir ekip yapıyor. 1500 mühendis ve 1700 teknikerden oluşuyor. 20 senede üç tane hava aracı yapmışız. Bütün gayretimiz bunları sürekli geliştirmek ve yenilemek. Genetik alanda da en yakın zamanda bir araştırma merkezi kuracağız. Can sağlığı Vakfı'mız yaklaşık 7 aydır çalışıyor. Kızılelma'dan sonra uzayla alakalı çalışmalarımızı yürütecek girişimimizi de kurduk. Alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Baykar ihracattan elde ettiği gelirler vasıtasıyla uzay girişimimizi kurduk. Kimseden tek kuruş almadık."

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

F-35'ler verilmezse hava kuvvetlerinde zafiyet oluşur mu sorusu üzerine:

Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Türkiye insansız hava araçlarını ve silahsız insansız hava araçlarını müttefiklerinden alamadı. Sonra biz yüksek teknolojiyi geliştirerek çözümü bulduk. Milletlerin egemenliği ancak kendi teknolojilerini geliştirdiğinde mümkün oluyor. Dışardan tedarik ettiğiniz en gelişmiş çözüm, kendi kabiliyetlerinizle yaptığınız en vasat teknolojiden bile daha kötüdür. Bugünden yarının yarışlarına hazırlanacak olursanız, gelecekte bir potansiyeli barındırıyor. Biz bunun örneğini defaatle konvansiyonel muharebede gördük. Hatta tüm dünya gördü.

KÜÇÜK DRONE'LAR ÜRETECEK MİSİNİZ...

Kendi alanında odaklanmışlar dünyada liderliklerini sürdürüyor. Benim başından beri hedefim Kızılelma'ydı. Sonraki hedefimiz uzay.