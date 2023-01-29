Son dakika: Kılıçdaroğlu 6’lı masa cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yılan hikayesine dönen 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu. Kılıçdaroğlu, 13 Şubat tarihini verdi.

6'lı masanın 11. toplantısı sonrasında da belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını işaret ederek 13 Şubat tarihinde adayın açıklanacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu "13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz. Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu "Her partinin kendi liderini cumhurbaşkanı adayı görmesi çok doğal. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi liderini aday görebilir." ifadelerini de kullandı.

Ortak adayın ortak çalışmayı sürdürmesi gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu "6 lider bir arada Türkiye'nin sorunlarına kitlenmiş vaziyetteyiz. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışmayı sürdürmesi lazım." diye ekledi.