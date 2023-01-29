Tunç Soyer’den 38 milyonluk arsa satışı

Göreve geldiği günden bu yana belediyeyi borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir yandan var olan borçlara bankalardan aldığı kredilerle yenilerini eklerken, diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya devam ediyor. Şimdiye kadar mülkiyeti belediyeye ait 1000'in üzerinde arsa ve daireyi encümen aracılığı ile elden çıkaran Tunç Soyer, son olarak Buca Adatepe Mahallesi'nde 2 bin 544 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı. Buca Adatepe Mahallesi'ndeki 50049 ada 1 parselde yer alan arsa için 38 milyon 160 bin lira muhammen bedel belirlendi. İmar planlarında ticaret alanında kalan arsanın 1 emsal yapılaşma hakkı bulunuyor. Açık artırma usulü yapılacak olan ihale 9 Şubat günü Kültürpark içindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.