6 yaşındaki çocuk gelin skandalı! Dava başladı, sanıklar ilk kez hakim karşısında

TUTUKLU BABA VE EŞ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya yaklaşık 40 ilin barosundan birçok avukat, İstanbul Barosu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.

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