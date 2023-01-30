6’lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi 11. toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa, henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken bugün bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu.