Haberler Gündem Haberleri 6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 30.1.2023 14:00 Son Güncelleme: 30.1.2023 14:18

6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar

6’lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandığı sırada Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın uyuyakalması dikkat çekti. Uysal'ın uyukladığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntü sonrası Uysal uyandırıldı.

6’lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi 11. toplantısını gerçekleştiren 6'lı masa, henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken bugün bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu.

Toplamda 2 bin 300'den fazla maddenin yer aldığı metnin açıklanması ise uzadıkça uzadı. Toplantıya ise Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın uyuya kaldığı anlar damga vurdu.

Gültekin Uysal, Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken uyuyakaldı | Video

GÜLTEKİN UYSAL UYUDU

Demokrat Parti ekonomi Politikalar Başkanı Bülent Şahinalp'in konuşması esnasında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal uyuya kaldı.

Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklamasında kameralara yansıyan bu görüntü sonrası Uysal uyandırıldı.

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6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar
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