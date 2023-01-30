Anayasa Mahkemesi başkanlığına sürpriz iki aday! O isimlere SABAH ulaştı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık görev süresi 13 Şubat'ta sona eriyor. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, mevcut başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki 2 ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyor. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

SEÇİM TARİHİ 2 ŞUBAT

Anayasa Mahkemesi başkanının görev süresinin dolmasına 2 ay kaldığı için Yüksek Mahkemede seçim süreci yasa gereği geçtiğimiz günlerde resmen başlamıştı. Zühtü Arslan'ın yeniden aday olmasının da önünde herhangi bir engel bulunmazken, 15 üyenin her birinin aday olmasında da sakınca yok. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan seçim için Anayasa Mahkemesi üyelerini 2 Şubat'ta toplantıya çağırdı. 2 Şubat'ta Genel Kurul, başkanlık seçimi gündemiyle toplanacak.

İrfan Fidan

İRFAN FİDAN ADAY

Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından başkanlık için yapılacak seçim öncesinde Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim olduğu öğrenildi. Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyelerine aday olduğu bilgisini verdiği belirtildi.

MEVCUT BAŞKAN ZÜHTÜ ARSLAN DA ADAY

Diğer yandan Anayasa Mahkemesindeki görev süresi 12 ay sonra bitecek AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın da görev bitimine son bir yıl kala yeniden başkanlık için aday olduğu belirtildi. 2 Şubat'ta yapılacak seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için İrfan Fidan ile Zühtü Arslan'ın yarışacağı öğrenildi. Anayasa Mahkemesinde başkan, 15 üyeden 8 üyenin oyunu aldığında seçiliyor. Seçimler, salt çoğunluğun alıncaya kadar sınır olmaksızın devam ediyor.