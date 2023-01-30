Bakan Bozdağ: Artık her yerde ara buluculuk yapılamayacak





'ARA BULUCULUK YERİNDE BİR UYGULAMA'

Hukuktaki alternatif uygulamaların vatandaşa daha hızlı ve ekonomik sonuç almasını sağladığını kaydeden Bozdağ, "Bugün zorunlu ara buluculuk, ihtiyari ara buluculukta anlaşmayla ihtilafları sonlandırma oranı yüzde 94'tür. Ticari ara buluculukta anlaşma oranı yüzde 51'dir. Rakamlara baktığımızda bu rakamların oldukça yüksek olduğunu, mahkemelerimizin üzerinden iş yükünü aldığını, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerine anlaşarak kavuştuğunu, ekonomik harcamalardan kurtulup zamandan tasarruf ettiğini ve bunun son derece yerinde bir uygulama olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Adli yargıdaki hukuk davalarında da kademe kademe ara buluculuğa geçileceğini belirten Bozdağ, "'7'nci Yargı Paketi'nde kirayla komşuluk hukukuyla kat mülkiyeti ortaklığın giderilmesiyle ilgili dosyaları ara buluculuğa gönderen değişiklikler yapıyoruz. Seçimden sonra atacağımız adımlarla hukuk alanındaki ihtilafları kademe kademe önce ara buluculuğa, ara buluculukta çözülemezse yargıya sunacak bir mekanizmayı oluşturma konusunda kararlıyız. İnşallah diğer alanlarda da bu başarıyı elde ettiğimizde mahkemelerin üzerindeki iş yükü azalacak ve kararlarındaki isabet yükselecek ve vatandaşımızın yargıdan memnuniyeti de artacaktır. Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin vaktinde tecellisi elbette hukuk ve hukukla ilgili her türlü enstrümanın doğru, vaktinde ve yerinde kullanılmasıyla mümkündür. Bunun için de biz, alternatif çözüm yöntemlerini hem artırmayı hem de etkinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.