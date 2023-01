Bakan Kasapoğlu: 20 yılda devrimler gerçekleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, partisinin Gaziantep il başkanlığına yaptığı ziyarette, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her şartta ve koşulda gençlerin yanında olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Sadece Türkiye için değil AK Parti kadın teşkilatları her yönüyle dünya için bir modeldir. Kadınlarımız büyük bir özverinin sembolüdür. Gençleri çok ama çok özeldir, inancıyla, enerjisiyle, gayretiyle." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN OMUZUNDA YÜKSELECEK"

Bugüne kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir seçimi kaybetmediklerini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta da her zamankinden daha güçlü bir şekilde, bu güzide teşkilatın gayretiyle, özverisiyle, inancıyla tüm dünyaya milli iradenin mesajını gümbür gümbür haykıracağız. Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek. Gençlerimiz için bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadık. Genç odaklı siyaseti ortaya koyduk. Başkaları gibi gençleri propaganda malzemesi, bir vitrin olarak değil, bir özne olarak düşünüyoruz onlara birer şahsiyet olarak, birey olarak değer atfediyoruz ve bu yolu ilk günden beri gençlerle beraber yürüdük gençlerle beraber bu kutlu yürüyüşü Türkiye Yüzyılı'nda taçlandıracağız."

Bakan Kasapoğlu, "yerel yönetimde AK Parti'nin bir dünya modeli olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Her bir ferde hizmetkar belediyecilik anlayışıyla eşsiz bir modeldir. O yüzden 20 yıllık süreçte eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma ve gençliğe nasıl ayrı bir mana kattıysak her bir alanda nasıl birer birer devrimler gerçekleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da bu sürecimizi farklı bir noktaya getireceğiz. Gücümüzü hep milletimizden aldık, bu aziz milletten başka irade tanımadık ve milletimiz de hep yanı başımızda oldu. Biliyoruz ki 14 Mayıs günü yine sözü de kararı da bu aziz millet verecek. Türkiye'yi masa başından dizayn etmeye çalışanlara mesajını verecek. Gençlerimizi karamsarlığa boğup istismar malzemesi yapmaya çalışanlara mesajını verecek. Ve Türkiye'nin mesajı her zamanki gibi Gaziantep'in sandıkları gümbür gümbür patlatmasıyla farklı olacak."

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de teşkilatın seçime hazır olduğunu ifade ederek Gaziantep'te Türkiye ortalamasının üzerinde oy alacaklarını ekledi.

Programa AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile partililer katıldı.