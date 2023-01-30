Bakan Özer’den Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Özer, burada çiçekçilik, kostüm tasarım ve seramik atölyelerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Bakan Özer, Türkiye'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alanlarında eğitim aldıktan sonra Azerbaycan'a dönen ve burada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

"BİR MİLLET İKİ DEVLET" VURGUSU

Azerbaycan'a "bir millet iki devlet" olarak baktıklarını ve Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özer, "İki ülke arasında güçlü ilişkiler kurulmak isteniyorsa bunun ana kanunu eğitimdir. Özellikle kültür ve eğitim eklendiği zaman çok daha fazla açılımlarla o ilişkiler gelişmeye devam eder." dedi.

Türkiye'nin 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu eğitim sistemine sahip olduğunu aktaran Özer, özellikle son 20 yılda eğitim sisteminde fırsat eşitliği alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Özer, son yıllarda yapılan dönüşümlerle mesleki eğitimin çok güçlü hale getirildiğini belirterek 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının değişiklikten sonra 1 milyon 400 bine ulaştığını bildirdi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için planlamaları sektörle yaptıklarını söyleyen Özer, mesleki eğitimde öğrencilerin yaparak ve öğrenerek eğitim aldıklarını, döner sermaye kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ürettikleri miktar oranında pay aldıklarını dile getirdi.