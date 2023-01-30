Bakan Özer’den Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Özer, burada çiçekçilik, kostüm tasarım ve seramik atölyelerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Bakan Özer, Türkiye'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alanlarında eğitim aldıktan sonra Azerbaycan'a dönen ve burada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.
"BİR MİLLET İKİ DEVLET" VURGUSU
Azerbaycan'a "bir millet iki devlet" olarak baktıklarını ve Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özer, "İki ülke arasında güçlü ilişkiler kurulmak isteniyorsa bunun ana kanunu eğitimdir. Özellikle kültür ve eğitim eklendiği zaman çok daha fazla açılımlarla o ilişkiler gelişmeye devam eder." dedi.
Türkiye'nin 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu eğitim sistemine sahip olduğunu aktaran Özer, özellikle son 20 yılda eğitim sisteminde fırsat eşitliği alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Özer, son yıllarda yapılan dönüşümlerle mesleki eğitimin çok güçlü hale getirildiğini belirterek 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının değişiklikten sonra 1 milyon 400 bine ulaştığını bildirdi.
Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için planlamaları sektörle yaptıklarını söyleyen Özer, mesleki eğitimde öğrencilerin yaparak ve öğrenerek eğitim aldıklarını, döner sermaye kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ürettikleri miktar oranında pay aldıklarını dile getirdi.
"MESLEK LİSELERİ ARTIK İHRACAT YAPMAYA BAŞLADI"
Meslek liselerinde tamamen yenilikçi yaklaşımlarla 50 AR-GE merkezi kurduklarını bildiren Özer, "Türkiye'de meslek liseleri artık ihracat yapmaya başladı. Bu deneyimleri kardeş ülke Azerbaycan'la paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Bakan Özer'e Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel de eşlik etti.