Bakan Soylu: 14 Mayıs akşamı ABD’li, Avrupalı bütün liderler sıraya girecek

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, "Herkesten daha çok birlik içinde olmalıyız. 'Şunun buyu vardı bunun şuyu vardı' dersek, yüzyıl sonra gelecek nesil bize dua etmez. 'Tayyip Erdoğan gibi büyük bir fırsatları vardı. Yazıklar olsun onlara' derler. Böyle bir anlayışla karşı karşıya kalmayalım. Hem birlik içerisinde hem beraberlik içerisinde olalım. Hep birbirimize destek olalım yardım alalım. 14 Mayıs'ta ne olacağını biliyor musunuz? Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı seçim sonuçları açıklandığında göreceksiniz, o ABD'nin, Avrupa'nın bütün liderleri sıraya girecek. 'Recep Tayyip Erdoğan'la konuşabilir miyiz? Tebrik edebilir miyiz?' diyecekler" dedi.

Bakan Soylu'nun Yüreğir ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor, hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle yeni eserleri ülkemize kazandırmaya, yeni başarıların altına imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.