Bakanlıktan İzmir Büyükşehir’e 110 milyonluk teşvik! Soyer, ’Destek alamıyoruz’ demişti...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Hükümet İzmir'e şaşı bakıyor. Projelerimiz engelleniyor' söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'ya devredilen Menderes Şaşal köyündeki kaynak suyu ve şişeleme fabrikasını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.