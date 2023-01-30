Boğaziçi protestosunda 14 öğrenci hakkında mütalaa verildi

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde rektör makam aracını durdurarak üstüne çıktığı ve güvenlik görevlisini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan 14 sanığın dava görülmeye devam etti. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

MÜTALAA VERİLDİ

Savcı, olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçilerek üniversiteden çıkışının engellendiğini, bu hususun 5 Ekim 2021 tarihli görüntü inceleme ve tespit tutanağıyla tespit edildiğini belirtti. Araç içerisinde rektör İnci'nin ve şoförü Şenol Aydın'ın bulunduğu birden fazla kişiye hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istendi.

GÜVENLİĞİN BOĞAZINI SIKMIŞ

Sanıkların kanuna aykırı bir eylem gerçekleştirdikleri, tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri belirtilen mütalaada, eylemlerin son bulması için göstericilere müdahale eden güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın ise görevini yapmasını engelledikleri belirtilen sanıkların cezalandırılması talep edildi. Sanık Caner Perit Özen'in güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sıkarak yaraladığı da mütalaada yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Mütalaada, sanık Ersin Berke Gök'in "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme" suçlarından 4 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Eftelya Koyuncu için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

12 SANIĞIN 21 YIL HAPSİ İSTENDİ

Diğer 12 sanık hakkında ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 12 sanık için 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis talep edildi.