Cemevi saldırganının akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılacak

Ankara'da Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldıran Ahmet Ozan Karaca ile Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Silahla basit yaralama' suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ahmet Ozan Karaca, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlanırken tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise katılmadı. Karaca mahkemede tutuksuz yargılanmayı talep ederken, avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle tutuklama gerekçesinin ortadan kalktığını belirterek Karaca'nın tahliyesini istedi. Beyanların ardından mahkeme Karaca'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını karar vererek duruşmayı erteledi.