Diyarbakır annelerinin eylemine iki aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat mücadelesi bin 245 gündür sürdüren annelere, 2 aile daha katıldı. 2018'de, kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için İstanbul'dan gelen Safiye İlhan ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu Ubeydullah Muhammet için gelen Güler Laçin de evlat nöbetine dahil oldu. Güler Laçin, "Birlikte mücadele ederek, çocuklarımızı PKK'dan kurtaracağız ve kazanan anneler olacak" dedi. Kürtçe konuşan anne Safiye İlhan ise, "Buraya evladımı almak için geldim" ifadelerini kullandı.