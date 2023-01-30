Hayırseverler bağışladı, Mehmetçik Suriyeli ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördükleri atkı ve berelerin bakanlığına ulaştığını sosyal medyadan duyurdu. MSB sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iletilen atkı ve berelerin Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldığı vurgulandı.
MEHMETÇİK, SURİYELİ ÇOCUKLARA BERE VE ATKILARI DAĞITTI
MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gözlerde umut, kalplerde sevgi olmaktır gerçek kahramanlık… İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördükleri atkı ve bereler Mehmetçik tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Akkökler ve arkadaşlarının evine silahlı kuvvetler mensuplarının bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Akkökler'e Türk Bayrağı hediye edildiğini gösteren anlar videoda aktarıldı.
117 YAŞINDAKİ ZELİHA NİNE DE…
Bundan iki yıl önce ise MSB, 117 yaşındaki Yalovalı Zeliha Barlas'ın Mehmetçik'e verilmek üzere ördüğü 115 çift çorabın zorlu kış şartlarında görev yapan Şırnak Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiklere ulaştığını duyurmuştu.
MSB'nın sosyal medya hesabından, "Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin" ifadeleri kullanılmıştı.
Bağışından bir yıl sonra vefat eden Zeliha Nine hakkında MSB, 2022'nin şubat ayında başsağlığı mesajı yayınlamış, "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Nine'mizi kaybettik. Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha Nine'mize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız" demişti.