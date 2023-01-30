Hayırseverler bağışladı, Mehmetçik Suriyeli ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı

MSB'nın sosyal medya hesabından, "Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Allah sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin" ifadeleri kullanılmıştı.

Bağışından bir yıl sonra vefat eden Zeliha Nine hakkında MSB, 2022'nin şubat ayında başsağlığı mesajı yayınlamış, "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Nine'mizi kaybettik. Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha Nine'mize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız" demişti.