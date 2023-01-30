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Giriş Tarihi: 30.1.2023 20:02

Kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin kömürlüğünde bulundu: Baba gözaltına alındı

Batman’da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni kömürlükte bulundu. Cinayet şüphelisi baba ise şehirlerarası otobüs terminali de İstanbul'a giderken gözaltına alındı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin kömürlüğünde bulundu: Baba gözaltına alındı

Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki Adara Aslan'ın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adara Aslan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Faruk Aslan'ı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı. Şüpheli baba Aslan'ın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin kömürlüğünde bulundu: Baba gözaltına alındı
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