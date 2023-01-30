Kız çocuğunun cansız bedeni teyzesinin kömürlüğünde bulundu: Baba gözaltına alındı

Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki Adara Aslan'ın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adara Aslan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Faruk Aslan'ı Batman Şehirlerarası Otogardan İstanbul'a gitmeye çalışırken gözaltına aldı. Şüpheli baba Aslan'ın bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.