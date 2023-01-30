KKTC Başbakanı Üstel, Bakan Bilgin’i kabul etti

Başbakan Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i KKTC Başbakanlığında kabul etti. Burada yaptığı konuşmada Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nden bakanların, KKTC'deki bakanlarla istişare ederek ülkede yeniliklere birlikte imza atmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
BAKANLIKLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Üstel, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretinde özellikle sosyal sigorta kurumlarının KKTC'deki kurumlarla nasıl entegre olabileceği ve KKTC'de yaşayan insanların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sağlık hizmetlerinden nasıl istifade edebilecekleri konularını masaya yatırdıklarını belirterek "Anavatan'da konuştuklarımızın burada uygulamaya geçmesinden dolayı mutluyuz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de KKTC'li mevkidaşı ile bugün imzaladıkları protokolle bakanlıkları arasında yapabilecekleri işbirliğinin kapsamını belirlediklerini söyledi.
Bilgin, imzaladıkları protokolün içerisinde özellikle sosyal güvenlik ve sağlık sigortası sistemlerinin KKTC'de yaygınlaştırılması ve hizmetin sürdürülmesi açısından iki ülke vatandaşları arasında ayrımın ortadan kalkmasını amaçlayan bir düzenleme bulunduğunu aktardı.
Bakan Bilgin, Türkiye'deki İŞKUR ile KKTC'deki İŞBUL arasında emek transferi dahil olmak üzere bütün çalışma sistemini ele alan kapsamlı bir çalışmanın yapılacağını anlattı.
Türkiye ile KKTC arasında çalışma hayatına ilişkin birçok işbirliği konusunun bulunduğuna dikkat çeken Bilgin, imzaladıkları protokolün iki ülke için hayırlı olmasını diledi.