KKTC Başbakanı Üstel, Bakan Bilgin’i kabul etti

Başbakan Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i KKTC Başbakanlığında kabul etti. Burada yaptığı konuşmada Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nden bakanların, KKTC'deki bakanlarla istişare ederek ülkede yeniliklere birlikte imza atmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

BAKANLIKLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Üstel, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretinde özellikle sosyal sigorta kurumlarının KKTC'deki kurumlarla nasıl entegre olabileceği ve KKTC'de yaşayan insanların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sağlık hizmetlerinden nasıl istifade edebilecekleri konularını masaya yatırdıklarını belirterek "Anavatan'da konuştuklarımızın burada uygulamaya geçmesinden dolayı mutluyuz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de KKTC'li mevkidaşı ile bugün imzaladıkları protokolle bakanlıkları arasında yapabilecekleri işbirliğinin kapsamını belirlediklerini söyledi.