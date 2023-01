Milletimiz 6’lı masaya çoktan ‘yeter’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te yaptığı toplu açılışların ardından gençlerle bir araya geldiği "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" adlı programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Ne diyorlardı? 'Muhtar bile olamaz' diyorlardı. Ama benim milletim bu kardeşinizi, ağabeyinizi bu ülkede Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi 6'lı masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak, hem de Cumhurbaşkanı yapacak. Ve tabii o zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz? Düşünün. Biz boğazın altından Marmaray'ı yaptık, geçirdik. Bunlar böyle bir şey yapabilirler mi? Denizin altından Avrasya Tüneli'ni yine biz yaptık mı? Bunlara kalsa böyle bir şey yapabilirler miydi? Bu kadar büyükşehir belediye başkanları var. Eserlerinizi bir ortaya koyun ya, ne yaptınız? Ne yaptınız ya, bir görelim? Yapamazlar.Dışarıdakiler bile bunlardan umudu kesmiş olmalı ki, her gün bir başka küresel medya kuruluşunu devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissettiler. Güya aleyhimizde yaptıkları yayınlarla gençlerimizin, kadınlarımızın, milletimizin iradelerini yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki milletimiz bunlara çoktan 'Yeter' dedi. Bunlar, milletten alamadıkları destekle elde edemedikleri yönetimi darbecileri kullanarak gasp edip Menderes'i idam sehpasına gönderenler. Bugün onun, 'Yeter söz milletindir' sözüne sahip çıkmaya kalkıyorlar. Siz bunları konuşmazken biz konuşuyorduk. Siz neredesiniz? Sadece tek parti devrinden beri hayatlarını kararttıkları, hatta ellerine kanlarını bulaştırdıkları mazlumların ahı bile bunların akıbetini berbat etmeye yeter.İstanbul-İzmir arası 7 buçuk saatti, şimdi bu yedi buçuk saatlik yolu biz 3 saate indirdik. İstanbul'dan çıkıyorsun, yollar muhteşem. Bunlarla da kalmayacağız. Bilecik'e gelirken bile dağlar nasıl delinmiş, gördünüz. Nasıl tünellerden geçtik? Gördünüz. Hani bu tüneller olmasaydı nerelerden dolaşacaktık? Dağlardan. Ama biz aşığız. Biz dertliyiz. Ve bu konuda bizim de zaten yarışmaları da mümkün değil.Bir asır önce bizi Anadolu topraklarına gömeceklerini sananlar vardı. Milli mücadeleyle hepsini hüsrana uğrattık. Bugün de kendi yazdıkları senaryoyu içimizdeki gafilleri kullanarak üzerimizde uygulamak isteyenler olduğunu görüyoruz. Sizleri, üstadın deyimiyle Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyarak bu vahşi emperyalist hevesleri yine kursaklarda bırakmaya davet ediyorum. Şu güzel tablo, gençlerimizi 'gel' deyince gelen, 'git' deyince giden, istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir güruh sananlara da ibret olsun. Siz gençlerimize hem cumhuriyetimizin ilk asrının birikimlerini, hem de önümüzdeki asrın sembolü Türkiye Yüzyılı'nı emanet ediyoruz.Erdoğan,bir gencin "Türkiye Yüzyılı için en büyük hayaliniz nedir?" sorusu üzerine, " Şablonumuz ne? Şu yani, Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Öyle bir mekândayız ki Ertuğrul Gazi buradan size ön açtı. Ve ardından Osman Gazi, Fatih bütün hepsi kademe kademe bu açılan yoldan yürüdüler. Ve 600 yıl dünyaya ders verdiler. Bu bir azmin, bir imanın gereğiydi ve bunlar yapıldı. Şimdi onların ardından giden biz de ne yaptık? Boğazın altından Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni geçirdik, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık.Başkan Erdoğan, "Karne hediyesi et" haberiyle ilgili soru üzerine, "Bu hakikaten çok şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kimliğiyle, kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Bu tabii o haberi yapanın bu işte hem cahil hem de yapısı itibariyle bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da zaten iş akdini feshetmiş. Tabii olan o yavruya oldu. Onun geleceği üzerinde kim bilir nasıl yansımaları olacak? İnşallah yavruda bir psikolojik ters tepki meydana getirmez" dedi.Birgencin "Dizi ve sinema filmi olarak favoriniz var mı?" sorusuna ise Erdoğan şu karşılığı verdi: "Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor şu anda Barbaros gündemde ve Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Ve körfezde, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek."Rusya'yla ilişkilerimizde karşılıklı bir itibar var, saygı var. Yani benim Sayın Putin'le ilişkilerim dürüstlük üzerinedir. Tataristan'dan Dağıstan'a vesaire bütün bu bölgelere varıncaya kadar bizim oralardaki ricalarımızın bir karşılığı var. Şu anda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde tabii istediğimiz neticeyi her ne kadar alamıyorsak da ama diyoruz ki gelin şimdi üçlü bazı toplantılar yapalım. Nedir bunlar? İşte üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta hatta İran'ı da buna katabiliriz. Ve bölgeye bir huzur gelsin. Burada da biz netice aldık ve alacağız.Mesela S-400'ler konusunda bizi çok tehdit edenler oldu. İlla S400'leri geri vereceksin. Hayır vermeyiz. Siz bize verdiğiniz sözü yerine getirin. Nedir o? Biz F-16'larla ilgili biz sizden bunu istiyoruz ama siz vermiyorsunuz. F-35 dediniz sözünüzde durmadınız. 1 milyar 400 milyon ödeme yaptığımız halde siz bunun bize karşılığını vermiyorsunuz. Vermiyorsanız o zaman bunun da bir bedeli olacak.