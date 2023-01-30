Milli silah sanayindeki atılımlardan korkuyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarından ilkini, Millî Mücadele manifestosunun yayımlandığı Amasya'da düzenledi. Önümüzdeki seçimlerin Türk ve Türkiye Yüzyılının çatısını öreceğini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız.Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Zillete karşı aynı mevzideyiz. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi. 6'lı masanın ortaklarına yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle aynı gemidedir. İp Başkanı Akşener, Diyarbakır'da utanmadan sıkılmadan silahlara veda veda mesajı vermiştir. Bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır" diye konuştu. Bahçeli konuşmasında, "Milli silah sanayindeki dev atılımlardan korkuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin son beş yıldaki muhterem ve müstesna performansından, devlet-millet dayanışmasının müthiş ve muazzez seviyesinden, zorbaların üstesinden fedakarca gelme