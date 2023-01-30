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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Milli silah sanayindeki atılımlardan korkuyorlar

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı sisteminin son 5 yıldaki muhterem ve müstesna performansından, devlet-millet dayanışmasının müthiş ve muazzez seviyesinden ürküyorlar, kabus yaşıyorlar

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Milli silah sanayindeki atılımlardan korkuyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarından ilkini, Millî Mücadele manifestosunun yayımlandığı Amasya'da düzenledi. Önümüzdeki seçimlerin Türk ve Türkiye Yüzyılının çatısını öreceğini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız.



Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Zillete karşı aynı mevzideyiz. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi. 6'lı masanın ortaklarına yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle aynı gemidedir. İp Başkanı Akşener, Diyarbakır'da utanmadan sıkılmadan silahlara veda veda mesajı vermiştir. Bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır" diye konuştu. Bahçeli konuşmasında, "Milli silah sanayindeki dev atılımlardan korkuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin son beş yıldaki muhterem ve müstesna performansından, devlet-millet dayanışmasının müthiş ve muazzez seviyesinden, zorbaların üstesinden fedakarca gelme
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Milli silah sanayindeki atılımlardan korkuyorlar
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