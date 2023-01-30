O fotoğrafın kahramanı konuştu! Huriye teyzenin Erdoğan sevgisi engel tanımıyor

15 TEMMUZ 1. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KAZA GEÇİRDİ, ENGELLİ OLDU

SABAH, Duru çiftini evinde ziyaret ederek yaşam hikâyelerini de dinledi. 62 yaşındaki Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'deki Çınar Meydanı'nda düzenlenen törenlere yaya giderken bir aracın çarpması sonucu engelli olduğunu belirtti. Duru, ev içerisinde kısıtlı da olsa yürüyebiliyor ancak dışarı çıktığında ise tekerlekli sandalyeye muhtaç durumda. Mehmet Duru, devletin yardımları sayesinde o dönem ameliyat edildiğini belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Ben kendi imkanlarımla eşime o ameliyatları yaptıramazdım" dedi.