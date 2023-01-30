O fotoğrafın kahramanı konuştu! Huriye teyzenin Erdoğan sevgisi engel tanımıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü Denizli mitinginde büyük bir katılım oldu. Yağmurlu hava olmasına rağmen Mehmet Duru (64) engelli eşi Huriye Duru (62) da mitinge katıldı.
Miting esnasında Başkan Erdoğan ile Duru çiftinin birlikte çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyaya gündem oldu. Tekerlekli sandalyedeki eşiyle birlikte mitinge giderken çekilen fotoğraf sonrası SABAH'a konuşan Duru çifti, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onunla yola devam edeceklerini söyledi.
15 TEMMUZ 1. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KAZA GEÇİRDİ, ENGELLİ OLDU
SABAH, Duru çiftini evinde ziyaret ederek yaşam hikâyelerini de dinledi. 62 yaşındaki Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'deki Çınar Meydanı'nda düzenlenen törenlere yaya giderken bir aracın çarpması sonucu engelli olduğunu belirtti. Duru, ev içerisinde kısıtlı da olsa yürüyebiliyor ancak dışarı çıktığında ise tekerlekli sandalyeye muhtaç durumda. Mehmet Duru, devletin yardımları sayesinde o dönem ameliyat edildiğini belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Ben kendi imkanlarımla eşime o ameliyatları yaptıramazdım" dedi.
"DUALARIMIZ ONUNLA! TEKRAR KAZANACAK!"
Duru çifti, engellere rağmen Erdoğan'ı görmek için gittiklerini ve çok sevdiklerini belirtirken tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını ve dua ettiklerini söyledi. Mehmet Duru, "Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine cumhurbaşkanı kazanacak, arkasındayız. Cumhurbaşkanını çok takdir ediyorum. Öbürlerinden hiç memnun değilim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.