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Giriş Tarihi: 30.1.2023 13:45 Son Güncelleme: 30.1.2023 14:14

O fotoğrafın kahramanı konuştu! Huriye teyzenin Erdoğan sevgisi engel tanımıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'deki mitingine yağmurlu havada tüm engelleri hiçe sayarak katıldığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan Mehmet Duru ve engelli eşi Huriye Duru SABAH’a konuştu. Sadece Erdoğan’ı görmek için mitinge gittiklerini vurgulayarak Erdoğan sevgilerini anlatan Duru çifti "Erdoğan ile yola devam" dedi. Huriye Duru, “Onu görünce çok mutlu olduk. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın” diye konuştu.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
O fotoğrafın kahramanı konuştu! Huriye teyzenin Erdoğan sevgisi engel tanımıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü Denizli mitinginde büyük bir katılım oldu. Yağmurlu hava olmasına rağmen Mehmet Duru (64) engelli eşi Huriye Duru (62) da mitinge katıldı.

Miting esnasında Başkan Erdoğan ile Duru çiftinin birlikte çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyaya gündem oldu. Tekerlekli sandalyedeki eşiyle birlikte mitinge giderken çekilen fotoğraf sonrası SABAH'a konuşan Duru çifti, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onunla yola devam edeceklerini söyledi.

15 TEMMUZ 1. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KAZA GEÇİRDİ, ENGELLİ OLDU

SABAH, Duru çiftini evinde ziyaret ederek yaşam hikâyelerini de dinledi. 62 yaşındaki Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'deki Çınar Meydanı'nda düzenlenen törenlere yaya giderken bir aracın çarpması sonucu engelli olduğunu belirtti. Duru, ev içerisinde kısıtlı da olsa yürüyebiliyor ancak dışarı çıktığında ise tekerlekli sandalyeye muhtaç durumda. Mehmet Duru, devletin yardımları sayesinde o dönem ameliyat edildiğini belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Ben kendi imkanlarımla eşime o ameliyatları yaptıramazdım" dedi.

"DUALARIMIZ ONUNLA! TEKRAR KAZANACAK!"

Duru çifti, engellere rağmen Erdoğan'ı görmek için gittiklerini ve çok sevdiklerini belirtirken tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağını ve dua ettiklerini söyledi. Mehmet Duru, "Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine cumhurbaşkanı kazanacak, arkasındayız. Cumhurbaşkanını çok takdir ediyorum. Öbürlerinden hiç memnun değilim. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Huriye Duru ise Başkan Erdoğan'ı gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlattı: "Onu görünce mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız iyi Selamlarımızı iletin. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın. Allah'tan başarılarını dilerim. Memnunuz."

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O fotoğrafın kahramanı konuştu! Huriye teyzenin Erdoğan sevgisi engel tanımıyor
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