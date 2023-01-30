Sarıeroğlu: 6’lı masa adayını belirleyemezken biz uzaya göndereceğimiz isimleri belirliyoruz

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Sarıeroğlu, "Tüm kardeşlerimizle birlikte inşallah 14 Mayıs'a birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde büyük bir inançla liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Çok önemli bir seçim dönemine giriyoruz. Gerçekten her seçim AK Parti kadroları için önemlidir, AK Parti demek çalışmak, ter akıtmak, emek demektir" dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti teşkilatlarıyla 14 Mayıs'ta yine zaferle sandıkları gümbür gümbür coşturarak çıkacaklarına inandığını kaydetti. Partilerinin Adana'dan her seçimde galibiyetle çıktığını, 14 Mayıs'ta da yeniden güçlü şekilde galibiyetle çıkacaklarının altını çizen Sarıeroğlu, "6'lı masanın hali ortada, kafalar çok karışık, gerçekten bir oradan bir buradan savruluyorlar, ideolojileri, pusulaları şaşmış durumda. Hala 6'lı masa adayını belirleyemezken Allah'a hamdolsun biz yakında uzaya göndereceğimiz 3 Türk'ümüzü bile belirleyecek aşamaya gelmiş durumdayız. Toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyorlar. Henüz ortada Türkiye'ye dair bir icraat yok, Türkiye'ye dair bir vaat yok, Türkiye'ye umut verecek bir söylem yok. Ne kadar çamura yatarlarsa yatsınlar Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır" diye konuştu.

Türkiye'ye dair daha çok büyük hedeflerinin olduklarını belirten Sarıeroğlu, "20 yıldır yaptıklarımızın tamamı Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılına hazırlığıyla ilgili çalışmalardı. İnşallah bugün büyümüş, gelişmiş, insanına yatırım yapmış, işçisine, emekçisine, kadınına, gencine, erkeğine, engellisine, yaşlısına yatırım yapmış bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını hep birlikte tüm Türkiye olarak inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.