Şentop’tan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara sert tepki: Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum

Yaptığı konuşmada İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e düzenlenen saldırılara sert tepkisini dile getiren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bu aşağılık kişilerin aşağılık eylemleri ve söz konusu ülke makamlarının tutumları İslam düşmanlığının, ırkçı ve aşırıcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin göstergesidir. Bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum" diye konuştu. Eylemlerin gerçekleştirilmesine izin veren ülkeleri de "Putlaştırdıkları özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kisvesi altında her fırsatta Müslümanları hedef alan, hedef alınmasına göz yuman Batılı ülkeleri ilkesizlikten vazgeçmeye, geçmişlerinden ders çıkarmaya çağırıyorum" sözleriyle eleştirdi.

"ÇIKACAK YANGININ HERKESİ YAKACAĞINI ARTIK GÖRMELİLER"

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı ülkelerini uyaran Şentop, çifte standarttan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, "Batılı ülkeler bu tehlikeli oyuna derhal son vermelidir. İnsanların kutsallarının tahkir edilmesine dur demelidir. Toplumların fay hatlarıyla oynanmasına müsaade etmemelidir. Çıkacak yangının herkesi yakacağını artık görmeliler" dedi.