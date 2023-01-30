Son dakika! Başkan Erdoğan'ın "Finlandiya" mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "FİNLANDİYA" MESAJI
"Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor.