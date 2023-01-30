Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan'ın "Finlandiya" mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı
Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:02 Son Güncelleme: 30.1.2023 11:17

Son dakika! Başkan Erdoğan'ın "Finlandiya" mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak." dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan’ın Finlandiya mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya’da İsveç’teki gibi provokasyonlar olmadı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "FİNLANDİYA" MESAJI

"Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak sorunumuz yok, onların güvenlik endişelerine anlıyoruz ama Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor.

Finlandiya'nın İsveç'teki gibi provokasyonları olmadı. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Bunu değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor.

Bu tamamen endişelerimizin karşılanmasıyla ilgili objektif değerlendirme ve bunun sonucunda segilenmiş bir tutumdur."

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Son dakika! Başkan Erdoğan'ın "Finlandiya" mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı
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