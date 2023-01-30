Son dakika! Başkan Erdoğan'ın "Finlandiya" mesajı! Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'da İsveç'teki gibi provokasyonlar olmadı

Finlandiya'nın İsveç'teki gibi provokasyonları olmadı. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Bunu değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor.