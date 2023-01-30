Tuvalet bahane rant şahane

Daha önce kendi personelleri aracılığı ile yaptığı birçok işi son zamanlarda hizmet alım ihaleleri ile özel sektöre yaptırtan İzmir Büyükşehir Belediyesi çok konuşulacak yeni bir ihaleye daha imza attı.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE HİZMET VERİYORDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Konak Meydanı, Karşıyaka, Konak, Alsancak Vapur İskeleleri gibi gün içinde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda akıllı ve modüler tuvaletler inşa etti.

GRAND PLAZA İŞLETİYORDU

Tuvaletlerin işletimini de İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Grand Plaza üstlendi. Başta temizlik olmak üzere tuvaletlerin her türlü ihtiyacı belediye şirketine mensup elemanlar tarafından karşılanıyordu. Böylece elde edilen hasılat personel giderleri çıktıktan sonra yine belediye şirketinin kasasına giriyordu.

ÖZELLEŞTİRME KARARI ALDI

Bünyesinde 30 binin üzerinde personel çalıştıran Büyükşehir Belediyesi ani bir kararla belediye şirketi aracılığı ile işlettiği tuvaletleri özelleştirme kararı aldı. Ardından da Grand Plaza Şirketi, işlettiği 40 tuvaletin tamamını yönetim kurulunda aldığı terkin kararı doğrultusunda kapattı.

40 TUVALET 209 ÜNİTE

Ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi içinde 209 ünite barındıran 19'u akıllı 21 tanesi de modüler olmak üzere toplam 40 tuvalet için işletim ihalesine çıktı. 23 Aralık'ta gerçekleştirilen ihaleyi Petra İnsan Kaynakları LTD Şti ile Ernet İnsan Kaynakları İş ortaklığı kazandı.

1 YILLIĞINA 43 MİLYON ÖDEYECEK

Yüklenici firma ile 13 Ocak'ta imzalanan sözleşme uyarınca Büyükşehir Belediyesi tuvaletlerin işletim hizmeti karşılığı ortak konsorsiyuma 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek. Yüklenici firma listede belirtilen tuvaletleri 1 yıl süreyle işletecek. Tuvaletlerden elde edilen hasılat büyükşehir belediyesine kalacak. Şartnameye göre temizlik malzemeleri firma tarafından karşılanacak. Firma da işletmesini üstlendiği tuvaletlerin günlük temizliğini sağlayacak.