Yazıcı: AK Parti olarak 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, dönüştürdük

AK Parti Genel Başkan yardımcısı, Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize AK Parti İl Kadın kollarının organize ettiği toplantıya katıldı. Toplantıya, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Rize İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin ve partililer katıldı.

Toplantıda, siyasette kadın yöneticilerin önemine değinen Yazıcı, "AK Parti kuruluşundan günümüze bugün geldiği noktada hanım kardeşlerimizle genç kardeşlerimizle birlikte yürüyerek gelmiştir. AK Parti'nin hizmet ve faaliyetlerinde her zaman önceliği insandır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' vasiyetini referans alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti siyasetinin merkezinde Millet var. Egemenlik, millete aittir. Egemenliğin millete ait olduğu söylemini laf olsun diye değil, inanarak içtenlikle ifade ediyoruz. Siyaset değerler üzerinden değil; siyasi partilerin ürettiği projeler üzerinde yapılır. Siyasete hep böyle baktık. Biz 85 milyona hitap eden projeci bir partiyiz ve siyasetimiz kapsayıcıdır. Milletin durduğu yerde duran bir partiyiz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza hitap ediyoruz, hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Türkiye'nin uzun yıllar gündeminin ilk sıralarında olan başörtüsü sorunu olarak çoğu kişinin mağdur edildiğini kaydeden Yazıcı, binlerce aile ve kadının başörtüsü zulmü nedeniyle mağdur oldu ve travma yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dikleşmeden dik durarak süreci sabırla yönettik ve 2013 yılında başörtüsü ile ilgili uygulamaları tamamen sonlandırdık. Yönetmelikte yer alan konuları da yürürlükten kaldırdık" diye konuştu.

YAZICI: 20 YILDA TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRDİK, DÖNÜŞTÜRDÜK

Toplantıda teşkilat mensuplarına bir konuşma gerçekleştiren Yazıcı "Hızlı bir şekilde Türkiye'nin seçimine doğru gidiyoruz. 2023 seçimleri Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği tüm seçimlerden daha önemli. AK Parti olarak 20 yılda Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük. 20 yıllık iktidarımız süresince Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her alanında el değdirmediğimiz, dönüştürmediğimiz imar ve ihyasına katkı sağlamadığımız hiçbir alan yok. Son 20 yılda yaptıklarımızı tek tek anlatacak değilim. 20 yıl uzun bir süre buna saatler zaman kavramları yeterli olmaz. Yaptıklarımızı anlatmaya bile fırsat bulamıyoruz. Türkiye'nin dış ticareti itibarı ile bir değerlendirme yapıldığında dış ticaret alanında en fazla ödeme yaptığımız akaryakıttır, enerjidir. Enerjinin girmediği bir alan yok. Evlerde kömür vardı şimdi doğalgaz var. Türkiye'nin 81 iline doğalgazı getirmişiz ve bunu ilçelerimize de yaygın bir şekilde dönüştürmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.