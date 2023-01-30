Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinde T. Y. ve S. G. isimli şahısların metruk binada uyuşturucu madde kullandığı duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahıslar gözaltına alınarak 30 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ele geçirildi.