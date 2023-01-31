6’lı masada her kafadan ayrı bir ses! Aday yok, tarih belirsiz…

6 muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, bugüne kadar 11 kez toplantı gerçekleştirdi ancak aday belirleyemedi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması beklenirken 6 masa, adayı açıklayacakları tarih üzerinde dahi anlaşma sağlayamadı.
KILIÇDAROĞLU "13 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
CHP tarafında sık sık 13 Şubat tarihi işaret edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı bir canlı yayın programında adayın açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Kılıçdaroğlu aday belirleme sürecine ilişkişin "13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz. Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.
"BÖYLE BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİL"
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik ifadelerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine katılmayan Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." şeklinde konuştu.
"MUTLAKA YETKİLİ KURUMLARIMIZI TOPLAYACAĞIZ"
13 Şubat'tan önce liderler arası görüşmelerin sıklaşacağını belirten Zorlu, "Bizim en başından beri altını çizerek söylediğimiz bir husus var, nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurumlarımızı toplayacağız." dedi.
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış | VİDEO
İYİ PARTİLİ ERHAN USTA DA "13 ŞUBAT'TA AÇIKLANMAYACAK" DEMİŞTİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan tam tersi açıklamalar geldi. Canlı yayın programına bağlanan Usta, 6'lı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Şubat'ta yalnızca aday belirleme sürecinin açıklanacağını belirten Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. 13 Şubat'ta yapılacak olan şey, geçiş yol haritasının açıklanması ve aday belirlemedeki sürecin nasıl olacağına ikişkin mütabakat olacaktır." şeklinde konuştu.
MASADAKİ ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM
6'lı masada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.