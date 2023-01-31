6’lı masada her kafadan ayrı bir ses! Aday yok, tarih belirsiz…

KILIÇDAROĞLU "13 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

CHP tarafında sık sık 13 Şubat tarihi işaret edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı bir canlı yayın programında adayın açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Kılıçdaroğlu aday belirleme sürecine ilişkişin "13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz. Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

"BÖYLE BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİL"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik ifadelerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine katılmayan Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." şeklinde konuştu.