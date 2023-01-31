SON DAKİKA: Bakan Ersoy, 2023 yılı turizm hedeflerini açıkladı

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm hedeflerini açıkladı.

2023 yılında turizm hedefinin 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.