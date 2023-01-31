Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir genelge hazırladıklarını, yönetmelikte değişikliğe gidecekleri müjdesini vermişti. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yönetmelikte yapılan değişiklikler ile tutuklu ve hükümlülerin bulundurabilecekleri kıyafet sınırı yukarı çekilirken, sağlık hakları güçlendirildi, elektrik faturası mesken tarifesine tabi oldu. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

-Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verildi.

GİYİM EŞYA SAYISI ARTIRILDI

-Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar cins ve miktar olarak tek tek sayılmak suretiyle sınırlandırılmıştı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyaların sayısı artırılmış oldu.

-Hükümlülerin okuyacağı gazete, haber, dergi ve koğuşlarında bulundurabilecekleri süreli ve süresiz yayınlar ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayının hükümlüye verilemeyeceği, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumuna kabul edilemeyeceği yönetmelikte yer aldı.

-Koğuş ve odalarda elektrikli eşya bulundurma hususunda yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre; koğuş, oda ve eklentilerinde, televizyon, buzdolabı, saç kurutma makinesi, idare tarafından uygun görülecek sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve vantilatör bulundurulabilecek. Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilebilecek. Her hükümlü, bir adet sadece FM bantlı, USB ve benzeri veri depolama, aktarma özelliği olmayan kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilecek.

ELEKTRİK FATURASINA İNDİRİM

-Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması ve kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların elektrik giderlerinin ticarethane abone grubu kapsamından çıkarılarak mesken aboneliğine dâhil edilmesi hususunda değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre; aydınlatma dışındaki elektrik giderleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak ceza infaz kurumunca hesaplanan bedel üzerinden hükümlü tarafından karşılanacak. Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri kurum bütçesinden ödenecek.

SAĞLIK HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ

-Hükümlülerin sağlık koşullarının iyileştirilmesi hususunda da kapsamlı değişiklikler yapıldı. Buna göre; yönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre; hükümlüler, sağlıkları için gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işitme cihazları, baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve kişi güvenliği açısından sakıncası bulunmayan benzeri medikal eşyaları bulundurabilecek.

-Ceza infaz kurumunda annesiyle birlikte kalan çocuklar ve süt emziren annelerin koşullarını düzenleyen önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre; anasıyla birlikte kalan çocuklar ve süt emziren anaların ihtiyacı için, gıda maddeleri ile biberon, süt pompası, mama ısıtıcısı, mama sandalyesi gibi yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler ile giyim eşyası, çocuk bezi, beşik gibi temel ihtiyaç malzemeleri, metal olmayan ve tehlike arz etmeyen oyuncaklar ile çocuğun gelişimini destekleyen eğitim-öğretim ve kırtasiye malzemelerinin bulundurulmasına izin verilecek.

NAKİL SIRASINDA EŞYA TAŞIMA GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Hükümlü ve tutukluların nakli sırasında eşyalarının taşıma giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması hususunda Yönetmeliğin 17'nci maddesi de düzenlendi. Buna göre yönetmelikte yapılan ilgili düzenleme şöyle:

"Hükümlünün kendi isteğiyle nakli dışındaki diğer nakillerde, bu Yönetmelikte sayılan eşya ile 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan evcil hayvanların yanında gönderilmesi sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde kitap, kıyafet gibi şahsi kullanıma özgülenmiş eşya ile 50 kilogramı geçmeyen diğer eşyanın gönderilme ücreti kurum bütçesinden, bu miktarı aşan kısmına ait ücret ise hükümlü tarafından karşılanır. Hükümlünün kendi isteğiyle naklinde, nakil sırasında gönderilemeyen ve daha sonra kargo yoluyla gönderilmek zorunda kalınan eşyaya ait masraflar hükümlü tarafından karşılanır. Çocuk hükümlüler ile maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderleri kurum bütçesinden karşılanır. Hükümlünün, hekim raporu doğrultusunda düzenli olarak kullanması gereken ilaçların kullanımının sevk ve nakil sırasında aksamaması konusunda gerekli tedbirler alınır."