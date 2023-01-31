Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'den F-16 alım süreci ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Kalın: NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular | Video

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan İbrahim Kalın, "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı, bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz." dedi.