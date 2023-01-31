Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez
Giriş Tarihi: 31.1.2023 18:13 Son Güncelleme: 31.1.2023 18:17

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'den F-16 alımına ilişkin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ön şart olarak getirilmesine yönelik iddialara tepki gösterdi. Kalın, iki konunun birbirinden farklı olduğunu belirterek "Bu Türkiye için asla kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'den F-16 alım süreci ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Kalın: NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular | Video

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan İbrahim Kalın, "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı, bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz." dedi.

ABD'DEN F-16 ALIMI

ABD'den F-16 alımında ön şart iddialarının bilincinde olduğunu söyleyen Kalın, "Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz. Biz milli güvenliğimizi sağlamak noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biden yönetiminin niyeti ve arzusunu biliyoruz ama Kongre'de bir şekilde takılırsa buna göre değerlendirme yaparız." şeklinde konuştu.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz yeri ve tarihi belli değil. Biz İran'ın sürece dahil olmasından memnuniyet duyarız. Müzakerelerde İran'ın bulunması bize göre katkı sağlar. Dışişleri bakanlarımız görüşüyorlar ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok.

UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN TANK YARDIMLARI

Biz savaşın başından beri 'kazananı olmaz' diyoruz. Tabii ki toprakları işgale uğrayan Ukrayna'nın harekete geçmesi doğaldır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Fakat savaşın uzatılması da başka sorunları da beraberinde getiriyor. Acaba bu sorunu çözmenin yolu bu mudur? Bunu da sormamız gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ

Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla ilerlemesi yönünde telkin ediyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Her iki tarafı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Savaşta 1. yıla gireceğiz umarız daha da uzamaz. Zaten binlerce insanın ölümüne ve yıkıma sebep oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir çözümün gerekliliği kanaatindeyiz."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez
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