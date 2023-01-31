Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan F-16 alımında ön şart iddiasına ilişkin açıklama: Asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'den F-16 alım süreci ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İbrahim Kalın: NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular | Video
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
İsveç ve Finlandiya ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan İbrahim Kalın, "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı, bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz." dedi.
ABD'DEN F-16 ALIMI
ABD'den F-16 alımında ön şart iddialarının bilincinde olduğunu söyleyen Kalın, "Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz. Biz milli güvenliğimizi sağlamak noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biden yönetiminin niyeti ve arzusunu biliyoruz ama Kongre'de bir şekilde takılırsa buna göre değerlendirme yaparız." şeklinde konuştu.
UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN TANK YARDIMLARI
Biz savaşın başından beri 'kazananı olmaz' diyoruz. Tabii ki toprakları işgale uğrayan Ukrayna'nın harekete geçmesi doğaldır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Fakat savaşın uzatılması da başka sorunları da beraberinde getiriyor. Acaba bu sorunu çözmenin yolu bu mudur? Bunu da sormamız gerekiyor.
TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ
Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla ilerlemesi yönünde telkin ediyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Her iki tarafı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Savaşta 1. yıla gireceğiz umarız daha da uzamaz. Zaten binlerce insanın ölümüne ve yıkıma sebep oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir çözümün gerekliliği kanaatindeyiz."