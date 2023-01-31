Dualarımız onunla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de katıldığı toplu açılış törenine yağmurlu havada tüm engelleri hiçe sayarak katılan ve o sırada çekilen görüntüleri ile sosyal medyada gündem olan yürüme engelli Huriye Duru (62) ve eşi Mehmet Duru (64) SABAH'a konuştu. Huriye Duru, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla Denizli'de düzenlenen törenlere yaya olarak giderken bir aracın çarpması sonucu yürüyemez hale geldiğini anlattı. Huriye Teyze, ev içerisinde güçlükle ayağa kalkıyor ancak yürüyemiyor. Eşi Mehmet Duru, devletin yardımıyla eşinin ameliyat edildiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Kendi imkânımızla eşime o ameliyatları yaptıramazdık. Başkan Erdoğan'dan çok memnunuz. Yine Cumhurbaşkanı olacak inşallah" dedi. Huriye Duru ise Erdoğan'ı gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlattı: "Onu görünce mutlu olduk. Çok seveni var Cumhurbaşkanımızın. Allah'tan başarılarını dilerim. Dularımız onunla."