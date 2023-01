Emine Erdoğan vatandaşlara böyle seslendi: Duyarlı herkese buradan çağrıda bulunuyorum

'TOPYEKUN SEFERBERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Emine Erdoğan, Türkiye'de su kullanımının büyük kısmının tarım alanında gerçekleştiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı gibi alternatif su verimliliği uygulamalarına ilişkin rehberler hazırlandı. Bakanlıklarımız iş birliğinde, su havzalarımızın tümü için eylem planları oluşturuldu ve pilot bölge olan 'Gediz Havzası Eylem Planı' hayata geçirilmeye başlandı. Alınan tedbirleri yaygınlaştırmak amacıyla 'Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' uygulamaya konuldu. İlave olarak sulama randımanının yüzde 49 seviyesinden yüzde 75'e çıkarılması hedefleniyor. Sanayide temiz üretim ve verimlilik teknolojilerinin önerdiği yeni tekniklerle üretimde yarı yarıya su kazanımının mümkün olduğunu görüyoruz. İş insanlarımıza ve sektör temsilcilerine burada önemli sorumluluklar düşüyor. Unutmayın ki israftan kurtardığınız her bir damla; geleceğimize, çocuklarımıza, doğaya ve canlılara hayat suyu olarak dönecektir. Kurumsal atılan adımlar önemli olsa da her bir vatandaşımızın bireysel düzeyde katkı sunacağı topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var. Yürekten inanıyorum ki evinde yılda 35 tona yakın suyu kurtarabileceğini öğrenen her vatandaşımız seferberliğin taşıyıcısı olacaktır. Başarısıyla iftihar ettiğimiz 'Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi 'Su Verimliliği Seferberliği'nde de yerel yönetimlerimizin desteği çok önemli. Vatanseverliğin ülkemizin bir damla suyuna dahi sahip çıkmak olduğuna inanan ve gelecek nesillerimizin bir bardak suya muhtaç kalmaması için bugünden çalışan bütün duyarlı insanlarımıza çağrıda bulunuyorum; 'Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun. Ülkemiz adına gurur duyduğumuz 'Sıfır Atık' hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum."