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Giriş Tarihi: 31.1.2023 21:18

Firari FETÖ şüphelesi Üsküdar'da yakalandı

İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Dursun Bahadır Y. (44) Üsküdar’da yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında ByLock kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Firari FETÖ şüphelesi Üsküdar’da yakalandı

Üsküdar'da yakalanan FETÖ üyesi Dursun Bahadır Y.hakkında yapılan çalışmalarda şahsın; Güney Afrika'da sorumlu düzeyde faaliyetli olduğu yönünde 1 adet beyan olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya Artıran Hesap kaydının bulunduğu, Eski SGK verilerinde eğitim kurumu sahibi olarak görüldüğü, örgüte müzahir şirkette SGK kaydının bulunduğu tespit edildi.

BİLGİSAYAR VE TELEFONUNA EL KONULDU

Şüpheli şahsın İstanbul Üsküdar'da bulunan ikametinde yapılan aramalarda; 100 adet 100 Dolar, 1 adet 50 Dolar, 1 adet laptop, 2 adet cep telefonuna el konuldu. Araçlarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

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Firari FETÖ şüphelesi Üsküdar'da yakalandı
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