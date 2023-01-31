Gelecek Partili ismin camide hatime izin verilmediği iddiasını Diyanet yalanladı

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un genç yaşta vefat eden kızının vefatı sonrası kırkıncı günü için bir camide hatim okutulmasına bir müftü tarafından izin verilmediği yönündeki iddiaları Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci sosyal medyadan paylaştı. Değirmenci'nin iddialarını Diyanet yalanladı.

DİYANET: "HATİM PROGRAMINA İZİN VERİLMEDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"CAMİDE HATİM PROGRAMI DÜZENLENEBİLİR" DENİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Gelecek Partisi Genel Sekreteri Sayın Kani Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı talepleri kendisinin sekreteri tarafından ilçe müftümüze iletilmiştir. İlçe müftümüz, okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini kendilerine iletmiş, aynı alanda bulunan Mevlana Camii'nde hatim programını düzenleyebileceklerini ve cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini belirtmişlerdir."

"ACI BİR OLAY ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN…"

Diyanet'in açıklamasında son olarak "Bu görüşmenin ardından müftülüğümüze hatim programıyla ilgili herhangi bir talep ulaşmamıştır. Görüldüğü üzere, müftülüğümüzün camide hatim programına izin vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder; vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.