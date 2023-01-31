Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un okutacağı hatimin engellendiği iddiasına Diyanet’ten yalanlama

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, partilerinin Genel Sekreteri Kani Torun'un kızı için hatim okutmasının Diyanet tarafından engellendiğini iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle:

Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Sayın Kani Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı talepleri kendisinin sekreteri tarafından ilçe müftümüze iletilmiştir.

İlçe müftümüz, okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini kendilerine iletmiş, aynı alanda bulunan Mevlana Camii'nde hatim programını düzenleyebileceklerini ve cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini belirtmişlerdir.

Bu görüşmenin ardından müftülüğümüze hatim programıyla ilgili herhangi bir talep ulaşmamıştır.

Görüldüğü üzere, müftülüğümüzün camide hatim programına izin vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder; vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.