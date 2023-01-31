Gri kategoride aranan FETÖ üyesi Giresun polisinden kaçamadı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan FETÖ/PDY mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında, uzun süredir firari durumda bulunan, FETÖ örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığınca "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenilen Serkan Alpertonga (48) ile FETÖ/PDY soruşturma kapsamında araması bulunan F.A saklandıkları "gaybubet" evinde Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride aranan Serkan Alpertonga (48), ve F.A Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.