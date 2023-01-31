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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:46 Son Güncelleme: 31.1.2023 13:13

Gri kategoride aranan FETÖ üyesi Giresun polisinden kaçamadı

İçişleri Bakanlığınca “Terör Arananlar” listesinde gri kategoride bulunan Serkan Alpertunga (48) Giresun’da polis ekiplerince saklandığı “gaybubet evinde” yakalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gri kategoride aranan FETÖ üyesi Giresun polisinden kaçamadı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan FETÖ/PDY mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında, uzun süredir firari durumda bulunan, FETÖ örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığınca "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenilen Serkan Alpertonga (48) ile FETÖ/PDY soruşturma kapsamında araması bulunan F.A saklandıkları "gaybubet" evinde Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride aranan Serkan Alpertonga (48), ve F.A Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gri kategoride aranan FETÖ üyesi Giresun polisinden kaçamadı
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