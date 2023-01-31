Giresun’da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan FETÖ/PDY mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, uzun süredir firari durumda bulunan, FETÖ örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenilen S.A. ile FETÖ/PDY soruşturma kapsamında araması bulunan F.A saklandıkları "gaybubet" evde Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Şüpheli S.A. ve F.A', Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.