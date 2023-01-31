İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önceki çeşitli soruşturmalar neticesinde haklarında ifade, ihbar, ardışık arama ve avukat mahrem sorumlularla telefon üzerinden iletişim kurdukları belirlenen 11 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

TEM ekiplerince sabah saat 07.20'de belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskınlarda çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan örgüt üyelerinin ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, firari bir FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.