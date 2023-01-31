MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, "MİT tırlarının durdurulmasının ve aranmasının FETÖ'nün planlı ve örgütsel bir organizasyonu olduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi. Kararda, 18 yıl hapse çarptırılan FETÖ'nün sözde jandarma imamı Nurettin Oruç'un sözde Diyarbakır bölge temsilcisi olduğu dönemde, operasyonel hat kullandığı ve örgüt mensuplarına Bank Asya'ya para yatırmaları için talimat verdiği belirtildi.
Gizli tanık "Bayrak" gerekçeli kararda yer alan beyanında, "FETÖ tarafından Oruç'a MİT'in tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den sorumlu sözde Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye talimat verdi. Toplantılar ve hazırlıkların örgüt liderine bildirilmesi neticesinde, örgüt lideri 'Gelen kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa bunların geçişine izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması ve kamyonlar durdurulduktan sonra yüklerinin boşalttırılarak görüntülerinin kaydettirilmesi, basının olay yerine çağrılarak görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması' talimatını verdi. Tırların sözde bir ihbar doğrultusunda durdurulduğunu ve bunun rutin arama gibi gösterilmeye çalışıldı" gerekçeli karardaki ifadesinde belirtti.
Kararda, 16 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık Halil Alp'in örgütsel eylemlerine de yer verildi. Sanığın, olay tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak çalıştığı belirtildi. Halil Alp'in, süreklilik halinde gizlilik kapsamında FETÖ'yle irtibatını sürdürdüğü belirtildi.
Gerekçeli kararda, 10 yıl 10 ay hapse çarptırılan sanık Abdurrahman Özdemir'in olay tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde "istihbarat unsur komutanı" sıfatıyla astsubay olarak görev yaptığı ve operasyonel hat kullandığı bildirildi. Sanığın MİT'e ait tırların takibi için özel görevlendirildiği bilgisine yer verilen kararda, Özdemir'in telefonunun tırların geçiş güzergahında sinyal verdiğinin belirlendiği anlatıldı. Kararda, sanıklar Berkant Aydın, Hasan Ülker ve Arif Danacı'nın da operasyonel hat kullanarak "mahrem imam"larla irtibat kurdukları belirtildi.