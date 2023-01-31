MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı

Gizli tanık "Bayrak" gerekçeli kararda yer alan beyanında, "FETÖ tarafından Oruç'a MİT'in tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den sorumlu sözde Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye talimat verdi. Toplantılar ve hazırlıkların örgüt liderine bildirilmesi neticesinde, örgüt lideri 'Gelen kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa bunların geçişine izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması ve kamyonlar durdurulduktan sonra yüklerinin boşalttırılarak görüntülerinin kaydettirilmesi, basının olay yerine çağrılarak görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması' talimatını verdi. Tırların sözde bir ihbar doğrultusunda durdurulduğunu ve bunun rutin arama gibi gösterilmeye çalışıldı" gerekçeli karardaki ifadesinde belirtti.

Kararda, 16 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık Halil Alp'in örgütsel eylemlerine de yer verildi. Sanığın, olay tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak çalıştığı belirtildi. Halil Alp'in, süreklilik halinde gizlilik kapsamında FETÖ'yle irtibatını sürdürdüğü belirtildi.