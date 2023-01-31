Muhalif gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nu yine bombaladı!

"İSTANBUL'A GELME GEZ, HERKESE AYAR VER FALAN"

Aysever sözlerine şöyle devam etti: "Ya bırak da İmamoğlu, millet ittifakı biraz projelerini anlatsın. Bırak İmamoğlu, egonu bir kenara koyda. Altı tane lider, eğer onlara saygı duyuyorsan Meral Ablan da oturuyor ortada. İzin ver de bu insanlar birazda anlatsın ya. Bu nasıl bir ego bu nasıl bir kendini beğenmişlik. İstanbul'a gelme gez, herkese ayar ver falan. Ben açıkçası Almanya'da da konuştuğum pek çok kimse 'İmamoğlu giderek bir hayal kırıklığına dönüyor, bu doğru değil' diyorlar…" Ayrıca sosyal medyada mecralarında da Aysever'in bu açıklamaları çokça paylaşıldı.

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