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Giriş Tarihi: 31.1.2023 13:18

Suriye sınırında 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Suriye sınırında 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
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