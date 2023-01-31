Suriye sınırında 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.